Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, nessuna espulsione per Lorenzo Spolverato, le parole di Signorini

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Chi si aspettava un intervento deciso nei confronti di, protagonista di atteggiamenti controversi al, è rimasto deluso. Nonostante una vera e propria mobilitazione social, con l’hashtag #Fuoriche ha dominato le tendenze su Twitter per cinque giorni consecutivi, la produzione sembra aver deciso di lasciar correre.Le accuse controIl modello milanese è finito al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni e comportamenti ritenuti discutibili nei confronti di altri concorrenti, in particolare Helena Prestes e Javier Martinez, con quest’ultimo ormai diventato il suo rivale più acceso. I telespettatori non hanno apprezzato l’arroganza e i toni spesso sopra le righe di, alimentando le richieste di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.