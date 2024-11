Panorama.it - Milan-Juventus, ultima spiaggia per Fonseca

Siamo soltanto a metà novembre, ma la sfida che riaccenderà il campionato a San Siro dopo la sosta della nazionale assomiglia a una pen. Ilche ritrova la serie A riparte dal pareggio beffa subito a Cagliari, doccia fredda sugli entusiasmi del Bernabeu. Basta dare un’occhiata alla classifica per capire come gli alti e bassi del primo terzo di stagione, Ibrahimovi? li ha definiti “mancanza di equilibrio”, condanninoa giocare per un solo risultato: la vittoria.Un destino dal quale rossoneri difficilmente potranno scappare, visto che da qui in poi il campionato non concede più momenti di pausa fino alla primavera e il resto della concorrenza ha cominciato a correre. Se oggi appare fuori luogo pensare allo scudetto, in casaè bene che sia di attualità qualche riflessione sulla rincorsa a un posto nella prossima Champions League.