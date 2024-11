Oasport.it - LIVE Lione-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: reggono le giallorosse, parità all’intervallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE AL45? Termina il primo tempo. Un’ottimachiude 0-0 dopo la prima frazione!45? Dumornay a centimetri dal vantaggio: fallisce di destro a meno di un metro dalla linea di porta dopo l’errore di Cissoko.43? Stropiccia la conclusione Linari che dal limite spara alto dopo la respinta della retroguardia francese, da corner.43? Primo cornerdopo il duetto Giugliano-Haavi. Bene così!41? Che brave le: ottimo e lungo disimpegno in uscita, con sicurezza e precisione laguadagna rimessa in zona avanzata.39? Ceasar attenta! Destro di Chawinga da distanza ravvicinata, in area: incassato dalla numero 12 giallorossa.38? Giacinti sciupa una ghiotta ripartenza: la numero 9 mastica l’apertura per Thogersen, libera sulla destra a campo aperto.