Liam Payne a funerale privato presenti gli ex One Direction

Si è svolto oggi ilin forma privata dell’ex membro degli One, morto in Argentina il 16 ottobre all’età di 31 anni. Come riferisce Hollywood Reporter, i compagni di band Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan eranoalla cerimonia che si è svolta in una località top secret non lontano da Londra, insieme alla famiglia e agli amici intimi del defunto cantante.Malik ha deciso di riprogrammare le date del suo tour nel Regno Unito, che dovrebbe iniziare questa settimana, in modo da poter partecipare al. Anche Simon Cowell, che ha formato e messo sotto contratto la band dopo la loro apparizione a X Factor nel 2010, era presente al.La morte diè morto il mese scorso in seguito a una caduta dal balcone del terzo piano del suo hotel a Buenos Aires, riportando emorragie interne ed esterne e molteplici ferite traumatiche.