Lavoro: ecco come valorizzare le competenze personali e trasferirle in azienda

Milano, 20 nov. (Labitalia) - Comprendere la rilevanza della valorizzazione dellee del potenziale delle persone, con un focus specifico sulle abilità, conoscenze e ruoli agiti nella vita quotidiana, potenzialmente preziosi per le organizzazioni. Questo l'obiettivo della ricerca condotta dall'Osservatorio Hr innovation practice del Politecnico di Milano, in collaborazione con Li, che è stata presentata all'Hr forum da Martina Mauri, direttrice dell'Osservatorio Hr innovation practice e Chiara Bacilieri, head of innovation di Li. Le sfide prioritarie della direzione hr negli ultimi anni, soprattutto nel periodo del post Covid, ha assunto sempre più rilevanza il tema del malessere psicologico legato al: per molte persone oggi non è più accettabile sacrificare il proprio benessere psico-fisico per la propria professione.