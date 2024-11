Ultimouomo.com - La striscia di Cleveland non ha niente di casuale

Delle otto squadre che lo scorso anno sono arrivate al secondo turno dei playoff, forse iCavaliers erano l’unica da cui non ci si poteva aspettare unadi 15 vittorie consecutive per cominciare la stagione successiva.Pur avendo vinto una serie di playoff senza LeBron James per la prima volta dopo 30 anni, il modo in cui avevano superato gli Orlando Magic solamente in gara-7 - rimontando da uno svantaggio di 18 punti nel primo tempo della partita decisiva - aveva convinto decisamente poco. Al turno successivo la distanza nei confronti dei Boston Celtics poi campioni NBA era sembrata ben più ampia del risultato conclusivo di 4-1. Se a questo aggiungiamo anche la serie dell’anno precedente, persa senza mai essere competitivi contro i New York Knicks al primo turno, c’era la netta sensazione che qualcosa in Ohio dovesse cambiare per diventare davvero competitivi.