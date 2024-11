Lopinionista.it - La Metafisica Simbolista di Marc Henri van Tendeloo, in bilico tra romanticismo contemplativo e necessità di mettere in luce la realtà attuale

Osservare tutto ciò che accade intorno all’individuo, il quale quasi inconsapevolmente vive la propria quotidianità in maniera indifferente, quasi assuefatta rispetto a ciò che esce dalla sua sfera personale, spinge alcuni artisti ain evidenza proprio quegli aspetti che stimolano in loro un desiderio di approfondimento, di evidenziazione di quanto colpisce la loro sensibilità al punto di doverne manifestare sulla tela le sensazioni scaturite. La realizzazione visiva di questo impulso può avere differenti aspetti, dalla rinuncia totale alla forma per lasciar emergere solo le emozioni in maniera indefinita oppure optando per un aspetto familiare che riconduca l’occhio a qualcosa di conosciuto per poi portare in profondità svelando punti di vista e considerazioni che si svelano solo dopo uno sguardo più accurato.