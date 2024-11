Formiche.net - Iris² è la risposta europea alle sfide della connettività globale. Ecco perché

Il progetto(Infrastructure for resilience, interconnectivity and security by satellite) rappresenta un tentativo dell’Europa di affermare la propria indipendenza e sicurezza nel campo delle comunicazioni satellitari. Ma mentre l’intenzione di costruire una costellazione sovrana appare necessaria e strategica, il percorso per realizzarla si preannuncia accidentato, complicato da ritardi, costi elevati e una competizionesempre più agguerrita.L’Unioneha delineato un piano per mettere in orbita 290 satelliti entro il 2030, con il progetto guidato dal consorzio SpaceRise. Originariamente, il servizioera previsto per il 2027, con i primi lanci già nel 2025. Tuttavia, problemi legati al finanziamento e alla complessità del progetto hanno spinto la timeline in avanti.