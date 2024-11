Ilrestodelcarlino.it - "In tutta la regione il più votato di Azione. Fondamentale per il governatore"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una piccola vittoria, il candidato capolista con Emilia Romagna Futura a sostegno del presidente dellaMichele de Pascale, l’ha portata a casa. La spiega proprio lui stesso, Alberto Bova (foto): "Sono stato inla nostraquello che ha preso più preferenze in assoluto per, nonostante Bologna abbia cinque volte gli abitanti di Ferrara, Modena tre volte, Reggio Emilia e Parma il doppio". Non solo. "In assoluto, di tutti i partiti e di tutte le liste della provincia di Ferrara, – aggiunge – sono quello che ha preso più voti nel rapporto voti di lista/preferenze. Personalmente sono molto soddisfatto. Ovviamente sono deluso dai volti della lista. Voti che però sono stati indispensabili al neoDe Pascale per prevalere sulla Ugolini anche nella provincia di Ferrara".