Ilrestodelcarlino.it - I bambini al centro: servizi, buone prassi e politiche educative

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se si vuole costruire un futuro sano, bisogna mettere aldelle azioni di oggi i. Parte da qui l’iniziativa dell’ambito sociale XIX e del coordinamento pedagogico per il periodo che va da 0 a 6 anni, il coordinatore d’ambito Alessandro Ranieri spiega che parte quest’anno una iniziativa che vedrà, domenica prossima al Fermo forum, proprio ialdi ogni pensiero, nella costruzione di una appartenenza: "In questo mese ricorre la giornata dei diritti del fanciullo, mettiamo in campo un evento che nasce dal basso, all’interno del contesto del coordinamento pedagogico, 0-6 anni. Domenica sarà l’occasione per raccontare la qualità dei, dellerivolte al mondo dell’infanzia,che si coniugano con iper la fascia di età da 0 a 3 anni, dentro un percorso di collegamento fino all’età adolescenziale".