Gli 8 migliori Soave scelti dal Gambero Rosso con una new entry assoluta nel club dei Tre Bicchieri

Le degustazioni per la guida Vini d'Italia 2025 delhanno evidenziato un quadro molto positivo per i vini del Veneto in tutte le principali denominazioni nonostante la difficile annata 2023. Qui ci concentriamo sulleespressioni della DOCche ci hanno colpito in modo particolare. Siamo in provincia di Verona, con i Monti Lessini che da nord digradano verso sud, mentre a ovest il confine è segnato dalla provincia di Vicenza.La DocLa Doc, tra le più antiche d’Italia, riconosciuta con regio decreto nel 1931, è costituita da circa 7mila ettari vitati, in 13 Comuni a est di Verona, in parte su colline di origine vulcanica.è stato anche il primo comprensorio produttivo italiano a fare il suo ingresso nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico a cui è poi seguito il riconoscimento del Giahs-Fao (Sistemi di patrimonio agricolo di importanza mondiale, Globally important agricutural heritage system), dedicato alle zone agricole nel mondo che promuovono un’agricoltura sostenibile, lontana dai processi industriali, e che conserva uno stretto legame tra paesaggio, prodotti locali, comunità rurali associate.