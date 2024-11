Bergamonews.it - Giornata contro la violenza sulle donne, in Seminario omaggio a Ornella Vanoni

Bergamo. Il 25 novembre si svolgerà a Bergamo alle 20,45 all’Auditorium delVescovile in città alta la 7° edizione del Concerto organizzato nell’ambito dellaInternazionale per l’eliminazione dellale.L’evento è organizzato da Proloco Bergamo, con la direzione artistica di Roberto Gualdi, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bergamo e con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Polli e Stoppani, Milan Bergamo Airport – Sacbo, Fisascat Cisl Bergamo, Confartigianato Imprese Bergamo, MovimentoImpresa, BCC Milano.L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Consigliera di Parità della Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo.Lainternazionale per l’eliminazione dellaè una ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica.