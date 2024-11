Linkiesta.it - Fiorucci, Milano e l’arte di trasformare lo shopping in una rivoluzione culturale

Leggi su Linkiesta.it

Correva l’anno 1967 e aapriva un nuovo negozio che diventò subito uno spazio speciale, qualcosa di non paragonabile allotradizionale. Il 31 maggio, giorno dell’inaugurazione delstore, quella festa memorabile – che dalla galleria Passarella debordò su piazza San Babila – travolse la città con un’onda che arrivava dalla Londra elettrica, dove moda, musica, design e stile si mescolavano con l’energia dirompente di un terremoto.Disegnato dall’artista Amalia Del Ponte, disposto su tre piani, interamente laccato in bianco e blu, e con una vetrina spaziale: il negozio aprì le porte a un mondo giovanile che non aspettava altro. Le premesse c’erano tutte, a partire dal braccialetto in regalo all’inaugurazione, al Pill Plane Gadget per «la corretta assunzione della pillola anticoncezionale», allebag che si trasformavano in cuscini.