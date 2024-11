Oasport.it - Coppa Davis 2024, l’Italia affronta l’Argentina con la necessità di provare ad evitare l’insidia del doppio

Da una parte Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori, Simone Bolelli. Dall’altra parte Sebastian Baez, Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry, Maximo Gonzalez, Andres Molteni. Italia-Argentina, domani alle 17:00, chiuderà i quarti di finale di, di un format infinitamente più crudele di quanto fosse quello in vigore fino al 2018 e che, nel 2025, subirà un nuovo cambiamento di format. Che, neanche a dirlo, ha dei punti deboli notevoli.Concentrandosi su questo quarto di finale, va rimarcato un dato:ci entra da favorita. E non solo per la presenza di Jannik Sinner, ma anche perché la squadra ha un complessivo importante di competitività sul veloce indoor. E se è vero che tante volte indoor non vuol dire così rapido, come si è visto a Torino (e come per anni è stato a Parigi-Bercy), è altrettanto vero che stavolta il termine è perfetto.