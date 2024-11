Gaeta.it - Chiusura dell’area di servizio Tirreno ovest sulla A12: cosa sapere

A12 Roma-Civitavecchia, si preannunciano lavori necessari per garantire la sicurezza stradale. L'area di", ubicata nel tratto tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri verso Roma, chiuderà per ispezioni e manutenzioni dalle 22:00 di giovedì 21 novembre fino alle 6:00 di venerdì 22 novembre. In questo articolo, approfondiamo le informazioni utili relative a queste operazioni e alle conseguenze per gli automobilisti.DettaglidiPer consentire le attività previste di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, l'area di" disporrà ditemporanea. Il provvedimento avrà inizio dalle 22:00 di giovedì 21 novembre e sarà operativo fino alle 6:00 del giorno seguente.