Ilgiorno.it - Centro estetico andato in fumo. Si indaga per incendio doloso

Sarebbe stata trovata una tanica sul posto dove nella notte tra domenica e lunedì è scoppiato unche ha distrutto il salone di bellezza ’King Enes’, di via Nazionale, a Rogno. Un indizio che avvalora la pista dell’origine dolosa sulla quale sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Clusone con i colleghi del Nucleo investigativo e vigili del fuoco. Indagini, coordinate dal pm Aloisio, indirizzate a scoprire chi potrebbe avere dato fuoco all’attività. Il salone di bellezza, che comprende un parrucchiere per uomini e unper donne era stato inaugurato un mese fa. Il titolare è Omar El Adraoui e zio di Enes, il giovane marocchino morto in un incidente stradale poco più di due anni a Darfo Boario mentre era in motorino. A lui è stata dedicata l’attività andata distrutta.