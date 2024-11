Lapresse.it - Caso Pozzolo, parlamentare rinviato a giudizio a Biella per porto abusivo arma

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale diha pronunciato la sentenza di non luogo a procedere nei confronti delEmanuele, per i reati di lesioni colpose ai danni di Luca Campana per intervenuta remissione di querela e per quello di accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, per intervenuta oblazione.Il tribunale ha disposto invece, per il reato diillegale dicomune da sparo eillegale di munizionamento da guerra il rinvio a. Il processo inizierà davanti al giudice monocratico diil 25 febbraio 2025.La vicenda per cui il politico è statoè quella relativa allo sparo al veglio di capodanno durante i festeggiamenti alla Pro Loco di Rosazza nel Biellese, dove da una pistola di proprietà di, partì un colpo che ferì alla coscia Luca Campana, che dopo qualche mese ritirò la querela per lesioni.