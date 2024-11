Ilfogliettone.it - Boom di Bluesky, il social è già l’alternativa a X

L'ascesa politica di Elon Musk, che si prevede avverrà nella prossima amministrazione di Donald Trump, ha suscitato forti reazioni negative tra molti utenti deimedia. In particolare, subito dopo l'esito delle elezioni presidenziali americane, oltre due milioni e mezzo di persone hanno deciso di abbandonare X (ex Twitter) per iscriversi a, una piattaforma concorrente che si propone come un'alternativa valida.Questo nuovonetwork ha già superato i 16 milioni di iscritti, un numero ancora distante dai colossi del settore, ma la sua facilità d'uso lo rende molto attraente per gli utenti.si distingue per il suo approccio innovativo al microblogging. Gli utenti possono interagire con i contenuti che li interessano attraverso un sistema di "like" che aiuta ad addestrare l'algoritmo della piattaforma.