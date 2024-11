Ascoltami adesso Amici 24 Maria De Filippi rompe il protocollo | entra nella scuola con un audio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momenti difficili ad Amici 24, durante il daytime di oggi è dovuta intervenire Maria De Filippi in prima persona. Ieri a far discutere era stata la decisione di Alessandra Celentano di sospendere la maglia a Daniele, arrivato impreparato all'interrogazione. "Io la maglia non te la posso ridare, e mi dispiace, perché non avere la maglia vuol dire non esibirsi in puntata ed è importante, ma è altrettanto importante quello, che tu riesca, magari mettiti lì". "Due ore fisse al giorno, è una cosa che devi fare, ma è una cosa che si può fare. Come tu memorizzi, anche se sono cose diverse, le coreografie e le memorizzi con una velocità estrema, vuol dire che non hai problemi di memoria, ma hai problemi di metodo".