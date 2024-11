Gaeta.it - Air Dolomiti lancia la prenotazione gruppi con Lufthansa: ottimizzazione e facilità di accesso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Airha recentemente annunciato il suo ingresso sulla piattaforma “Book a Group” di, offrendo la possibilità di prenotare voli perdirettamente attraverso un unico sistema. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per migliorare le modalità diperche contano dieci o più passeggeri, consentendo loro di organizzare viaggi più facilmente.La nuova funzionalità permette agli utenti di gestire le proprie prenotazioni di gruppo in modo semplice e intuitivo, integrando anche voli di altre compagnie aeree del Gruppo, tra cui Austrian Airlines, Brussels Airlines,e Swiss International Air Lines. Questi collegamenti rappresentano una comoda soluzione per chi desidera viaggiare in gruppo senza il complesso processo di gestione separato per ciascuna compagnia aerea.