Latuafonte.com - Adorazione su Netflix come finisce: spiegazione finale e stagione 2

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 20 Novembre 2024 9:52 pm by RedazioneDal 20 novembre 2024 è disponibile su. Si tratta della serie TV italiana diretta da Stefano Mordini. Lo show è basato sull’omonimo romanzo di Alice Urciuolo. La serie è il classico dramma poliziesco adolescenziale, che vede al centro della scena Elena, la quale è una studentessa delle superiori che scompare. Quest’ultima è una giovane ribella e tutti credono che sia fuggita, fatta eccezione per la sua migliore amica Vanessa. Per questo, inizia a indagare e il corpo di Elena viene trovato. Nell’episodio, si capisce benissimo chi ha ucciso Elena, ma vediamo insieme nel dettaglio cosa accade.su, riassunto trama: chi ha ucciso Elena?Leggi anche: Identità nascoste (2023)Leggi anche: Segreti tra le mura (2022)delNeldella serie TV italiana, Vanessa ricorda tutte le volte in cui Elena era apparsa confusa dopo aver trascorso del tempo con Enrico.