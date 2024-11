Ilgiorno.it - Addio a padre Cesare Bonizzi, Fratello Metallo e “PrediCantor”

Leggi su Ilgiorno.it

Barbarano di Salò (Brescia), 2o novembre 2024 - E’ morto, frate dell'Ordine dei Cappuccini, conosciuto da tutti i metalheads con il soprannome di(ma anche come Frate Meta o Frate Rock) a causa della sua passione sfrenata per la musica heavy metal, che lui definiva "metrock", e che lo ha visto cantare, incidere dischi e esibirsi in concerti e festival. Il religioso aveva 78 anni e risiedeva nel convento dei Cappuccini di Barbarano di Salò (Brescia), sul lago di Garda ma è deceduto nell'infermeria del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Bergamo, nella cui chiesa domani, giovedì 21 novembre, alle 15, si terranno i funerali. Originario di Offanengo (Cremona), dove era nato 15 marzo 1946,prima di entrare a far parte dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini aveva lavorato come operaio e rappresentante di commercio.