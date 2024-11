Strumentipolitici.it - 14 Novembre 2024 – Ministro degli Esteri colombiani garante per Mosca, la Russia sarebbe aperta a parlare di pace in Ucraina

Ildella Colombia Gilberto Murillo ha incontrato ail suo omologo Sergei Lavrov e ha sottolineato che laè “disposta e” adiin.L’agenzia di rating Moody’s ha peggiorato la propsettiva finanziaria del Messico, cambiando il giudizio da “stabile” a “negativo” (pur confermando la valutazione Baa2) a causa dell’indebolimento istituzionale del Paese.Un attacco aereo israeliano ha preso di mira il Centro di protezione civile nei pressi della citta’ di Baalbek, nel governatorato di Baalbek-Hermel.Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato il test delle prestazioni dei droni da attacco suicida e ha sottolineato la necessità di una rapida produzione di massa su vasta scala.Elon Musk ha incontrato lunedì a New York l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite in quella che due funzionari iraniani hanno descritto come una discussione su come fare diminuire le tensioni tra Teheran e gli Stati Uniti.