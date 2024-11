Ilgiorno.it - Via libera a Fili per Busto. La stazione riqualificata

Leggi su Ilgiorno.it

La Regione ha approvato lo schema di convenzione con Ferrovienord per attuare il progetto di rigenerazione urbanaArsizio, finanziato con 26 milioni dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il provvedimento ha avuto il viadalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi. Gli interventi prevedono la riqualificazione dellaferroviaria Nord e delle aree adiacenti, la costruzione di un parcheggio multipiano a Sud del fabbricato viaggiatori e la realizzazione di una tratta della super pista ciclabile sull’asse tra Milano e Malpensa. "perArsizio – evidenzia il governatore Attilio Fontana – e in generale per la provincia di Varese rappresenta una grande occasione per ridisegnare il territorio attraverso risorse importanti e una visione innovativa in grado di coniugare, con concretezza, rigenerazione urbana, mobilità e sviluppo sostenibile.