Nerdpool.it - Uno Rosso: Incassi Superiori alle Previsioni Basse

Dwayne “The Rock” Johnson e Chris Evans si sono uniti per un nuovo film d’azione natalizio chiamato Uno, che è appena uscito nei cinema questo fine settimana, ricevendo però recensioni piuttosto tiepide. Venerdì, leper le performance di Unoal botteghino non erano delle migliori, con l’avventura natalizia che si prevedeva avrebbe incassato solo 30 milioni di dollari in Nord America. Nei giorni successivi, Unoè riuscito a superare, seppur di poco, queste.Alla fine del weekend, Unoè riuscito a guadagnare poco più di 34 milioni di dollari a livello domestico. Non è un grande salto rispetto a quanto previsto all’inizio del fine settimana, ma è un segnale che forse, dopo l’uscita, c’è stata una leggera crescita di interesse per il film.Tra glinazionali e internazionali, Unoha guadagnato oltre 84 milioni di dollari in tutto il mondo.