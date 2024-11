Ilnapolista.it - Triste, solitario y Nadal: Rafa sembrava Tyson nell’ultimo incontro di boxe. Ora fermatelo

di. OraC’è qualcosa di piùdell’ultima esibizione del campione che fu? Probabilmente sì, ma non ce ne sono molte. Nella notte tra sabato e domenica abbiamo assistito al patetico ritorno di Mikesul ring. A 58 anni anni suonati, malmenato dallo youtuber Jake Paul. Oggi ci è toccato assistere a(di anni ne ha 38) in inedita versione tremebonda. Bisognerebbe vietarle queste esibizioni. Perché sì, è vero, quel che resta è la carriera. Ma quell’ora e qualcosa lascia comunque il segno. Un’oretta e più in cui ci è toccato vedereperdere in Coppa Davis dall’olandese van de Zandschulp il cui volto era tutto un programma. Mai, nella sua vita, avrebbe immaginato di vincere uno scambio da fondo campo sulla diagonale rovescio contro il dritto di