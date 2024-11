Quifinanza.it - Tesla vola a Wall Street. Nuovo assist da Trump sulla guida autonoma

sprint per le azioni, che ancora una volta beneficiano della vicinanza del fondatore Elon Musk al presidente eletto Donald, continuando il loro rally post-elezioni statunitensi: ieri hanno chiuso in rialzo del 5,6%, arrivando a segnare un +35% dal 5 novembre, giorno delle elezioni presidenziali che hanno consentito a Donalddi tornare alla Casa Bianca. Intanto, la valutazione della società fondata da Elon Musk ha sorpassato saldamente quota 1 trilione di dollari.L’indiscrezioneA spingere gli acquisti sul titolo nelle ultime ore è stata una indiscrezione di Bloomberg, secondo cui i membri del team di transizione del presidente elettohanno detto ai consiglieri che intendono fare di un quadro federale per i veicoli auna delle priorità del Dipartimento dei trasporti.