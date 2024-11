.com - Terza Categoria / Il racconto della settima giornata

Il derby di Fabriano finisce in pareggio, il Largo Europa perde contro l’Atletico 2008 ma rimane primo, Poggio San Marcello-Urbanitas Apiro sospesa sull’1-1 e Maiolati Pianello e Junior Osimana si annullano: il riassuntodel girone C e di AC Appignano-Visso Altonera del girone EVALLESINA, 19 novembre 2024 – Nello scorso finena è passata agli archivi ladi.Un turno di campionato caratterizzato da molti pareggi, simbolo di un campionato molto equilibrato che non ha ancora delineato una strada ben precisa.Il primo pari da menzionare è quellostracittadina di Fabriano tra Albacina e Valle Del Giano, con un 1-1 che fa comodo ad entrambe per la classifica.La capolista Largo Europa viene sconfitta per 1-0 in casa di un ottimo Atletico 2008 ma resta al primo posto, mentre in zona playoff Maiolati Pianello e Junior Osimana si fermano sull’1-1.