Scuola, arriva la serie tv “Sei un mito”, l’epica a misura di gen Z

Roma, 19 nov. (askanews) – Virgiliopresenta “Sei un”,tv in 20 episodi distribuita da Chili, diretta da Gabriele Lazzaro e co-prodotta da SkillShake. Il format ha l’obiettivo di far riscoprireattraverso una narrazione moderna e coinvolgente. Laè ambientata nel Collegio Rotondi di Gorla (Varese) dove l’insegnante (e content creator) Roberta guida i ragazzi nei loro percorsi di vita, usando i miti classici come strumento di crescita e riflessione. “Sei un”, novità nel panorama dell’edutainment, combina narrazione epica e temi contemporanei, con un focus su personaggilogici che – puntata dopo puntata – dialogano con l’emotività e la quotidianità degli adolescenti. La novità sta soprattutto nella convergenza tra due mondi – Gen Z e Classici – solo apparentemente distanti che si incontrano e si confrontano su temi di stretta attualità e molto sentiti da ragazze e ragazzi della Gen Z.