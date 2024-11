Anteprima24.it - Scontro frontale sulla Fortorina: un 24enne in codice rosso

Tempo di lettura: < 1 minutonel tardo pomeriggio di oggistatalein territorio di Benevento in prossimità dell’area di svincolo per Pietrelcina. Una Fiat Punto per cause in corso d’accertamento si è scontrata con un camioncino.Il conducente dell’autovettura, un, è stato trasportato dal personale del 118 inpresso il San Pio. Illeso il conducente del camioncino che è stato sottoposto all’alcoltest con esito negativo. Sul posto per i rilievi il personale della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le autovetture e il personale dell’Anas. L'articolo: uninproviene da Anteprima24.it.