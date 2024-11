Scontro fra due auto, donna estratta dalle lamiere

Leggi su Ilfaroonline.it

Monte San Biagio, 19 novembre 2024 – Incidente all'alba di oggi: il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto all'alba di oggi, con la squadra territoriale dei Vigili del fuoco di Terracina, nel comune di Monte San Biagio. Sul posto, in via appia, c'erano dueincidentate per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell'ordine. Il nostro intervento si è reso necessario per estrarre unada una delle dueincidentate, per poi consegnarla ai sanitari del 118 e mettere in sicurezza entrambi i mezzi. In totale risultano 2 le persone coinvolte.