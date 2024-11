Liberoquotidiano.it - Schiaffo a Balotelli, Vieira nuovo allenatore del Genoa: tra i due era finita malissimo | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Colpo di scena in Serie A: ilha esonerato Alberto Gilardino. Ildel Grifone sarà Patrick, ex centrocampista francese che in Italia, da giocatore, ha vestito le maglie di Milan (giovanissimo), Juventus e Inter tra anni Novanta e Duemila. A renderlo noto è stata Sky Sport: si attende solo il comunicato ufficiale del club. L'amministratore delegato Andres Blazquez questa mattina era in sede quando è stata comunicata a Gilardino la notizia dell'esonero. L'alto dirigente si è fermato al centro sportivo di Pegli fino al primo pomeriggio, quando se ne è andato in auto senza fermarsi a parlare con i cronisti in attesa all'esterno. Asarebbe stato proposto un contratto biennale, ma anche su questo punto al momento non ci sono ancora conferme. Il Grifone dopo 12 partite di campionato ha 10 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 4 pari e 6 sconfitte.