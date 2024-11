Oasport.it - Salto con gli sci, l’Italia maschile capitanata dalla ‘Fenice azzurra’ Insam. Incognita Bresadola

La Coppa del Mondodicon gli sci prenderà il via da Lillehammer, Norvegia, nel weekend del 22-24 novembre. La stagione 2024-25 vivrà il primo momento cruciale durante il periodo natalizio, che come d’abitudine coinciderà con la Tournèe dei 4 Trampolini. Dopodiché, durante l’inverno saranno conferite le medaglie iridate. I Mondiali si disputeranno a Trondheim (Norvegia) a cavallo dei mesi di febbraio e marzo.Ai nastri di partenza della nuova annata agonistica, è doveroso fare il punto della situazione riguardo al. Il nostro Paese è reduce da un 2023-24 indiscutibilmente positivo, nonché dalle solide prestazioni espresse durante il recente Summer Grand Prix da parte di Alex, capace di issarsi sul podio in due delle nove gare a cui ha preso parte e di concludere la classifica generale al quarto posto.