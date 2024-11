Ilrestodelcarlino.it - Risultati elezioni regionali a Imola, il Pd fa il pieno di voti: primo in tutti i Comuni. FdI avanza a spese della Lega

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 18 novembre 2024 – Pdpartito, in crescita percentuale (ma a fronte di una affluenza alle urne molto minore in termini assoluti) rispetto a gennaio 2020 e con Fabrizio Castellari lanciato verso l’ingresso nella nuova Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Balzo in avanti di Fratelli d’Italia, che cannibalizza idi unatornata sui livelli (bassi) di alcuni lustri addietro. E il Movimento 5 stelle che perde qualche punto rispetto alla precedente tornata. Eccolo in estrema sintesi, a spoglio ultimato (62 sezioni su 62), l’esito del voto cittadino per i vari schieramenti impegnate in queste. A, il neo governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, si assicura il 63,45% dei. Nel 2020, il suo predecessore Stefano Bonaccini, reduce al tempo da unmandato alla guidaRegione, ne prese il 58,21% (ma come detto all’inizio l’affluenza alle urne è scesa dal 69,39 al 49,37%, vale a dire da 38.