Rientra in Italia Matteo Falcinelli: denunciò abusi della polizia a Miami

oggi, martedì, in, lo studente di 25 anniFlorida International University originario di Spoleto che lo scorso maggiodi essere stato vittima dida partestatunitense di, in Florida, che lo arrestò in modo violento tra il 24 e il 25 febbraio dopo una serata in un locale notturno. Il giovane è stato sbattuto a terra dagli agenti, che gli hanno premuto il volto contro l’asfalto e immobilizzato il collo con un ginocchio. Poi, in una cella alla stazione didi NorthBeach, lo avrebbero incaprettato in quattro. Originariamente accusato di aggressione nei confronti degli agenti, le accuse nei confronti dierano cadute a settembre, e il giovane è ripartito lunedì per l’da.La madre: “Ora mio figlio vuole far sentire la sua voce”“Rientriamo daoggi, ma con 2 voli diversi, per paura che potesse accadere qualcosa durante il viaggio.