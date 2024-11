Quotidiano.net - Raid Odessa, sale il bilancio: 55 feriti e 10 morti. G20 invoca la “pace globale”. Decisione Usa su armi, Macron: “Totalmente giusta”

Roma, 19 novembre 2024 -a 55e almeno 10ildeidell’ultimo attacco russo su. Stanotte 12 droni ucraini sono stati abbattuti sulle regioni russe di Rostov e Belgorod. Continua a fare discutere laUsa di consentire all'Ucraina di lanciare contro la Russia missili a lungo raggio forniti da Washington. Scelta appoggiata da: “Assolutamente”. Intanto il G20 di Rio de Janeiro ha sottoscritto un documento finale chela “e duratura”. Tra i nodi critici, la parte della dichiarazione sull’Ucraina, visto la presenza della Russia al G20. Ultime notizie in diretta epa11727729 Ukrainian medical workers assist locals at the site of the missile strike in a residential area in Odesa, southwestern Ukraine, 18 November 2024, amid the Russian invasion.