Gaeta.it - Ragazze e ragazzi scalatori: quando l’invisibile diventa virale

Il fenomeno dei giovani che si arrampicano su monumenti storici e strutture urbane sta suscitando preoccupazioni in tutto il paese. Queste bravate, immortalate in video e foto che circolano sui social media, pongono serie questioni sulla sicurezza e sull'impatto di queste azioni, spesso realizzate da minorenni. Questo reportage esplora la crescente tendenza, l'effetto emulazione tra i giovani e le reazioni della comunità.L'invasività dei giovaniNegli ultimi tempi, sempre più giovani hanno trovato una nuova via per destreggiarsi tra le insidie della vita urbana: l'arrampicata. Questi, nella maggior parte dei casi minorenni, riescono ad accedere a luoghi inimmaginabili di notte, sfidando le normative di sicurezza ed eludendo i controlli. Monumenti storici e edifici famosi si trasformano in set per video e foto che catturano l'attenzione di centinaia di migliaia di persone online.