Quando è necessario intraprendere un’azione legale per il recupero crediti

Mentre la maggior parte delle transazioni commerciali si conclude positivamente, talvolta si rendericorrere a vie legali per ottenere il pagamento dovuto.Sussistono, infatti, circostanze in cuidiventa indispensabile, e per i creditori sono disponibili diverse opzioni: tra queste, quella di rivolgersi a una società specializzata nelspesso fa la differenza.La fase stragiudizialePrima di, è fondamentale esperire tutti i tentativi distragiudiziale. Questa fase preliminare comprende l’invio di solleciti di pagamento, contatti telefonici o tramite email e, se, visite presso il domicilio del debitore. L’obiettivo, in questa fase, è raggiungere una soluzione amichevole, eventualmente negoziando un piano di rateizzazione che soddisfi entrambe le parti.