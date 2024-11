Piano Transizione 5 0 63 miliardi alle aziende per l’innovazione e l’efficienza energetica

Quifinanza.it - Piano Transizione 5.0, 6,3 miliardi alle aziende per l’innovazione e l’efficienza energetica

Ildi5.0 è una delle principali iniziative italiane per supportare lenella loro evoluzione verso un futuro più sostenibile e digitale, ponendo particolare attenzione alla sostenibilitàe altecnologica. Questoè finanziato con 6,3di euro provenienti dalNazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e si propone di incentivare il passaggio delle imprese verso tecnologie all’avanguardia e pratiche più rispettose dell’ambiente.L’obiettivo fondamentale del5.0 è quello di facilitare laverso modelli produttivi che combinano efficienza, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Leche decidono di investire in soluzioni innovative in questi ambiti possono beneficiare di incentivi fiscali per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.