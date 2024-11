Thesocialpost.it - Paul Teal morto a 35 anni: era l’attore di One Tree Hill

Addio a, attore di One, attore noto per il ruolo ricorrente di Josh in One, èa soli 35. La tragica notizia è stata confermata dalla compagna, Emilia Torello, attraverso un commovente post sui social, in cui ha descritto il suo dolore per la perdita.Leggi anche: Agrigento, l’ex bidello Mosè Micchichè cade dal balcone e muoreCome lo ha descritto la compagna“L’uomo più premuroso, ispiratore, motivato, autodisciplinato e amorevole è mancato venerdì 15 novembre 2024”, ha scritto Emilia. Ha aggiunto parole strazianti dedicate a: “Eri la mia anima gemella, il mio futuro marito, la mia roccia e il mio tutto. Mi hai riempito i polmoni di risate, lo stomaco di farfalle e il cuore di amore. Sei stato portato via troppo presto, in una battaglia che hai combattuto coraggiosamente”.