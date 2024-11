Oasport.it - Pattinaggio artistico: Memola e Rizzo possono scrivere la storia alla Cup Of China. E Grassl attende…

Leggi su Oasport.it

Non mancheranno certamente gli spunti d’interesse nella gara maschile della Cup Of, sesto e ultimo appuntamento per ciò che concerne la fase di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena questa settimana a Chongqing. Per l’occasione infatti Matteoe Nikolajavranno la possibilità diuna pagina disignificativa italiana, portando in proiezione a dieci il numero di podi conquistati in questa rassegna itinerante.Come si è arrivati a questo calcolo? Al momento la nostra spedizione è salita già per tre volte in top 3 nelle cinque tappe precedenti. Sul ghiaccio asiatico torneranno sia Charléne Guignard-Marco Fabbri che Sara Conti-Niccolò Macii. I danzatori partono con i favori del pronostico, mentre la coppia d’è di fatto l’unica contendente rispetto ai forti teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin.