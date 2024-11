Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW Serie 3 2026: prime foto ed informazioni sul nuovo modello

Guideremo tutti veicoli elettrici in futuro? Ciò potrebbe vero se i piani dell’UE per il 2035 andranno avanti. Ma i marchi che operano a livello globale non ne sono così sicuri. Tra questi c’è BMW, certa che si andrà avanti con un mercato non monodirezionale a batterie. Il miglior esempio di ciò è la5, disponibile con motori a combustione, ibridi plug-in ed in varianti elettriche. Anche la prossima3 seguirà questo esempio a partire dal. Circolano già in rete diversedi muletti in fase di test.Le immagini usate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal canale Youtube di Alex Bine. Di seguito il link alla fonte:Nel 2024 sono state rese note le varianti dellaarchitettura di classi, derivanti dalla Neue Klasse vista ad inizio anno:NAx per i modelli più piccoli con trazione posteriore e integraleNBx per trazione anteriore e integraleNDx per modelli di lusso con trazione posteriore e integraleZax per le auto sportive elettriche BMW ML’arrivo sul mercato dei modelli con NAx è previsto nel 2025 e nel, probabilmente la BMW i3 e la BMW iX3.