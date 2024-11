Lopinionista.it - Nove25 x Solomostry, quando l’arte incontra la gioielleria

Leggi su Lopinionista.it

, brand dinoto per la sua costante ricerca di innovazione e per l’eccellenza artigianale, presenta una collezione di gioielli unici in collaborazione con, artista contemporaneo e designer.rappresenta una fusione inedita di stili, dove il design distintivo dila visione creativa dell’artista, dando vita a gioielli capaci di catturare il cuore e l’anima di chi li indossa.Pensata per essere personalizzabile, ad eccezione dei due charms, questa collezione permette a chi la indossa di trasformare il gioiello in una dichiarazione unica e significativa di sé. Con questa linea,ridefinisce i confini dellacontemporanea e celebra l’unicità di ciascuno, in sintonia con la visione dell’artista: “Siamo tutti uguali, ma tutti diversi”.