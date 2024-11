Mistermovie.it - Mister Movie | Now You See Me 3 riprese concluse e data di uscita confermata

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La produzione di Now You See Me 3, terzo capitolo della popolare saga dedicata al mondo della magia e dell’inganno, è ufficialmente terminata. La pellicola, diretta da Ruben Fleischer e attesa nelle sale a novembre 2025, vede il ritorno di Jesse Eisenberg nei panni del carismatico illusionista J. Daniel “Danny” Atlas.Il ringraziamento di Jesse Eisenberg alla troupeL’annuncio della conclusione delleè stato dato attraverso l’account ufficiale della saga, Now You See Me X, che ha condiviso un video di Jesse Eisenberg. L’attore ha espresso la sua gratitudine al cast e alla troupe, definendo l’esperienza “una benedizione incredibile”.“Grazie mille per essere la squadra più meravigliosa con cui lavorare,” ha dichiarato Eisenberg nel video, dimostrando entusiasmo e affetto per il progetto.