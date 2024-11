Quotidiano.net - Marsh Italia, gestione del rischio per una sanità più sicura

"Creare uno strumento di sintesi, di trend, per le aziende del sistema sanitario che possa supportare le scelte decisionali delle aziende, per garantire un servizio ai cittadini più efficiente e sicuro". E' questo l'obiettivo del MedMal Report lo studio annuale sull'andamento della Medical Malpractice in, realizzato da, leader globale nell'intermediazione astiva e nella consulenza sui rischi, come ha spiegato l'amministratore delegato Marco Araldi, in occasione di una anticipazione di alcuni dati della quindicesima edizione a un ristretto numero di esperti e direttori delle più importanti realtà healthcare in. Lo studio completo uscirà nelle prossime settimane. "L'importanza di questo report annuale è quello di rappresentare l'andamento dei sinistri nelle aziende sanitarie sia pubbliche che private - ha aggiunto -, inoltre vuole mettere in evidenza dove si verificano, identificare le aree die quali sono i processi che più vengono colpiti".