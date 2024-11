Unlimitednews.it - Malattie Rare, Laura Nocerino è il nuovo Rare BU Head di Takeda Italia

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) –ha assunto il ruolo diBUdidiventando membro del Leadership Team. Questa nomina rappresenta un momento significativo per l’azienda., infatti, aveva già ricoperto in passato ruoli di crescente responsabilità, contribuendo al successo di diverse aree terapeutiche in. Il suo rientro, non solo valorizza la già riconosciuta esperienza nel settore delle, ma rappresenta anche una conferma del legame profondo con l’azienda, la cui cultura e valori conosce a fondo.Esperienza e responsabilità nel settore dellesono tra gli elementi chiave che caratterizzano il suo operato. Recentementeha ricoperto la posizione di Commercial Lead Hematology & CAR T presso Bristol Myers Squibb (BMS).