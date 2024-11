Ilrestodelcarlino.it - Lube, Nikolov e il peso dei senatori: "Ci sentivamo quasi in soggezione"

I 16 ace che laha collezionato contro Modena sono stati record del turno di SuperLega e, abbiamo verificato, anche primato per una qualsiasi partita dall’inizio di questo campionato. Una performance balistica micidiale dei biancorossi che, nella passata regular season, mai avevano chiuso un incontro finendo in doppia cifra nelle battute vincenti. Scatenato in particolare Lagumdzija che, a conferma del brillante periodo personale, ha inanellato 6 ace (di sicuro record personale da quando è a Civitanova) e anchesi è sbizzarrito aggiungendone 4. Certo che il divario finale di 16 ace a 0 è terrificante ed evidenzia la domenica orribile di Modena. Gli emiliani sono stati tramortiti, disastrosi in ricezione e non osiamo immaginare cosa possa aver urlato negli spogliatoi dell’Eurosuole Forum il tecnico settempedano Alberto Giuliani.