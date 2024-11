Oasport.it - LIVE Nadal-Van de Zandschulp 4-3, Spagna-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: l’iberico sopravvive al 7° game

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Cortissima la gittata di Rafa, nonostante ciò sbaglia un comodo rovescio Van de.Seconda15-40 Sbaglia il dritto difensivo costretto dalla gran risposta anticipata dell’olandese. Palle break, due, le prime del match.15-30 Gran risposta-passante anticipata di dritto Van de. Lento l’avvicinamento di Rafa alla rete.15-15 Doppio fallo anche per, il primo.15-0 Si arrampica bene anchesullo smash e chiude.4-4 Chiude con lo smash dopo qualche incertezza al volo l’olandese.A-40 Grande prima slice sulla riga di Van de.40-40 In campo la seconda di Van de, attacca di dritto e fa punto.40-30 Doppio fallo (5°), stavolta non per colpa del “foot-faul”.40-15 Ace (5°)!!30-15 Ace (4°)!!!!15-15 Corta la difesa di Rafa, approfitta di dritto Van de