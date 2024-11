Superguidatv.it - “Libera”, intervista a Lunetta Savino: “Libera cercherà delle risposte sulla morte della figlia”. E sul possibile ritorno di “Un medico in famiglia”

Dopo il grande successo di Studio Battaglia,torna a vestire i panni di una donna di legge. In ““, nuova serie di Raiuno al via da martedì 19 novembre, l’attrice interpreta. Un giudice integerrimo che ha perso laper overdose e che è ancora alla ricercaverità. Un terribile evento che ha lasciato un vuoto enorme nella vitadonna che incontrerà Pietro, un criminale, con il quale collaborerà per scoprire cosa è realmente successo alla.“”,Noi di SuperGuidaTV abbiamo videoto in esclusiva. In merito a questo personaggio ha raccontato: “è una donna che proviene dal Sud ma che si è perfettamente integrata a Trieste dove vive ormai da tanti anni. La vedremo scambiare frasi anche in dialetto triestino con alcuni personaggi.