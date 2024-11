Gaeta.it - L’escalation della violenza maschile: il dramma di Giulia e la campagna “#nessunascusa”

Facebook WhatsAppTwitter Lacontro le donne è un tematico e sempre attuale, che invade le cronache quotidiane con notizie spesso sconvolgenti. Un caso emblematico è quello di, la cui vita è stata spezzata da un fidanzato che ha visto una pericolosa evoluzione nel suo comportamento. L’analisi di questa storia emerge nel contesto,” presentata da Gino Cecchettin durante un evento alla Luiss di Roma, in occasioneGiornata internazionale contro lasulle donne.La trasformazione di FilippoFilippo ha iniziato la sua relazione concome un fidanzato affettuoso, ma nel tempo si è trasformato in un individuo con comportamenti sempre più ossessivi e violenti. Da una iniziale fase di tenerezza è passato all’essere un stalker, fino a culminare in un tragico atto di omicidio.